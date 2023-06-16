Кулеба закликав Столтенберга зробити крок до членства України в НАТО

Дмитро Кулеба та Єнс Столтенберг. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнс Столтенбергом. Перед Вільнюським самітом Кулеба нагадав про важливість прийняти одне із рішень щодо членства нашої держави в Альянсі.

Про це український дипломат повідомив у Twitter.

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"Я говорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт був успішним для НАТО та України. Я також наголосив на важливості зробити крок до членства України, зокрема, відмовившись від ПДЧ. Настав час узгодити рішення НАТО з новою реальністю", — наголосив Кулеба.

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Столтенберг про контрнаступ ЗСУ

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступ української армії на окуповані РФ території сходу і півдня нашої держави показує перші успішні результати. Він став одним із перших західних лідерів, який прокоментував успіх ЗСУ.

Столтенберг зазначив, що українські воїни "відвойовують позиції", звільнивши сім населених пунктів країни.

"Ми маємо бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення — це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх — складне завдання", — пояснив генсек НАТО.

Він додав, що російські окупанти були погано оснащені та забезпечені під час опору українських сил.

"Але ми побачили, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю... і відштовхнути росіян", — зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу. Але на Вільнюському саміті чекає на чітку відповідь щодо термінів та умов формального вступу до НАТО.