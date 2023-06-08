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Допомога постраждалим на Херсонщині: Кулеба пообіцяв дотиснути ООН і Червоний Хрест

8 червня 2023 14:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Допомога постраждалим на Херсонщині: Кулеба пообіцяв дотиснути ООН і Червоний Хрест
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters/Alina Smutko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна веде переговори з ООН та Червоним Хрестом щодо міжнародної гуманітарної допомоги постраждалим від підтоплення на півдні України. Проблемами у переговорах є внутрішні правила і бюрократичні процедури.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Ситуація з ООН

Україна веде переговори з ООН та Червоним Хрестом щодо гуманітарної допомоги постраждалим від підтоплення в Херсонській області.

Повільна реакція міжнародних організацій, пояснив Кулеба, пов’язується із бюрократичними процедурами, які не дозволяють оперативно реагувати на події.

Втім, зазначив міністр закордонних справ, переговори України та ООН все-таки мають певний результат.

"Я думаю, що ми вийдемо на максимальне розгортання потужностей цих організацій структури ООН", — наголосив Дмитро Кулеба.

Проблеми з Червоним Хрестом

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, за словами очільника МЗС, має купу вимог щодо нейтральності у тих чи інших ситуаціях.

Тому тут також потрібні довгі переговори, які Україна зараз проводить.

"Констатуємо, що швидко у них не вийшло, але ми їх дотиснемо, допоможемо, де треба, щоб вони там з’явилися у повному обсязі", — упевнений Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що, за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.

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