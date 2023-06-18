Кулеба отреагировал на слова Пескова о "демилитаризации" Украины

Дмитрий Кулеба. Фото: Министерство иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия "демилитаризировала" Украину. Он отметил, что дальше российский дипломат будет говорить, что все задачи "СВО" выполнены.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Песков заявил о выполнении одной из задач вторжения РФ в Украину — "демилитаризации" страны.

"Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше своего оружия Украина использует и все больше систем вооружений, которые ей снабжают страны Запада", — заявил политик.

Реакция Украины

В свою очередь Дмитрий Кулеба предусмотрел следующее заявление российского руководства:

"Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является обузой для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и совершить Россию сильнее. Россия сильна как никогда".

По его словам, Украина всегда права, когда говорит своим партнерам, что "Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом".

"Главное для партнеров — не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна. А мы ежедневно работаем над новым оружием для сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и восстановлением Украины. Все это будет", — заверил он.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом . Перед Вильнюсским саммитом Кулеба напомнил о важности принятия одного из решений относительно членства нашего государства в Альянсе.