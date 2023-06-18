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Кулеба відреагував на слова Пєскова про "демілітаризацію" України

18 червня 2023 15:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кулеба відреагував на слова Пєскова про "демілітаризацію" України
Дмитро Кулеба. Фото: Міністерство закордонних справ України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Росія "демілітаризувала" Україну. Він зазначив, що далі російський дипломат буде говорити, що всі задачі "СВО" виконані.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Що сказав Пєсков

Пєсков заявив про виконання одного із завдань вторгнення РФ до України — "демілітаризації" країни.

"Фактично це завдання багато в чому виконане, тому що дедалі менше своєї зброї Україна використовує і все більше систем озброєнь, які їй постачають країни Заходу", — заявив політик.

Реакція України

Своєю чергою Дмитро Кулеба передбачив наступну заяву російського керівництва:

"Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи".

За його словами, Україна завжди має рацію, коли каже своїм партнерам, що "Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом".

"Головне для партнерів — не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде", — запевнив він.

Скриншот допису

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнс Столтенбергом. Перед Вільнюським самітом Кулеба нагадав про важливість ухвалити одне з рішень щодо членства нашої держави в Альянсі

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