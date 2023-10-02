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Кулеба ответил, повлияет ли победа SMER на позицию Словакии по отношению к Украине

2 октября 2023 12:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кулеба ответил, повлияет ли победа SMER на позицию Словакии по отношению к Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что пока рано говорить о том, как победа партии SMER на парламентских выборах в Словакии может повлиять на позицию этого государства. Как известно, главой партии "Курс — социальная демократия" является пророссийский политик Роберт Фицо.

Об этом украинский дипломат заявил во время брифинга, который проходил 2 октября.

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Что сказал Кулеба

По его словам, Украина уважает словацкий народ за их выбор. Он отметил, что выводы необходимо делать позже.

"Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции, и после этого, глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", — объяснил Кулеба.

Позиция лидера партии

Отметим, что лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, праздновавший победу на парламентских выборах в Словакии, повторно выразил свои планы прекратить поддержку Украины. По его словам, у Словакии больше проблем, чем в Украине.

Напомним, по результатам недавних выборов предварительные данные отражают, что экс-премьер Роберт Фицо одержал победу на парламентских выборах в Словакии, проведя кампанию за прекращение военной поддержки Украины. Данные на избирательных участках указывают на то, что Фицо вместе с его социал-демократической партией Smer-SSD смог получить 22,9% голосов.

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