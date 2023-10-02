Кулеба ответил, повлияет ли победа SMER на позицию Словакии по отношению к Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что пока рано говорить о том, как победа партии SMER на парламентских выборах в Словакии может повлиять на позицию этого государства. Как известно, главой партии "Курс — социальная демократия" является пророссийский политик Роберт Фицо.

Об этом украинский дипломат заявил во время брифинга, который проходил 2 октября.

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По его словам, Украина уважает словацкий народ за их выбор. Он отметил, что выводы необходимо делать позже.

🔴LIVE: HR/VP @JosepBorrellF and Foreign Minster @DmytroKuleba желает устигнуть из 🇪🇺EU Ministerial meeting with 🇺🇦Ukraine https://t.co/9NG7u8e4vH — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 2, 2023

"Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции, и после этого, глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", — объяснил Кулеба.

Позиция лидера партии

Отметим, что лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, праздновавший победу на парламентских выборах в Словакии, повторно выразил свои планы прекратить поддержку Украины. По его словам, у Словакии больше проблем, чем в Украине.

Напомним, по результатам недавних выборов предварительные данные отражают, что экс-премьер Роберт Фицо одержал победу на парламентских выборах в Словакии, проведя кампанию за прекращение военной поддержки Украины. Данные на избирательных участках указывают на то, что Фицо вместе с его социал-демократической партией Smer-SSD смог получить 22,9% голосов.