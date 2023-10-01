На виборах у Словаччині перемогу здобула партія проросійського експрем'єра Роберта Фіцо

Роберт Фіцо. Фото: google.com

За результатами нещодавніх виборів попередні дані відображають, що експрем'єр Роберт Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах у Словаччині, провівши кампанію за припинення військової підтримки України. Дані на виборчих дільницях вказують, що Фіцо разом із його соціал-демократичною партією Smer-SSD змогли отримати 22,9% голосів.

Про це йдеться на порталі dennikn.sk.

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У повідомленні йдеться, що попередні результати ще не забезпечує йому абсолютної більшості в парламенті, і щоб сформувати коаліційний уряд, Фіцо потребуватиме підтримки союзників.

Також повідомляється, що ліберальний прозахідний політичний новачок "Прогресивна Словаччина" опинилася на другому місці, набравши 17,9% голосів.

Глава зовнішньополітичного відомства Угорщини Петер Сійярто висловив задоволення щодо підсумків виборів у Словаччині. На його думку, ці вибори відкривають можливість формування стабільного кабінету міністрів у Словаччині та покращення відносин між Угорщиною та Словаччиною. Він також наголосив, що Роберт Фіцо схожий з ним у поглядах на конфлікт, міграційні питання та гендерні теми.

Прем'єр-міністр Людовіт Одор зазначив, що поважає підсумки голосування, наголошуючи на тому, що вони відображають думку суспільства. Він наголосив на важливості спільного аналізу отриманих результатів і поставив питання про те, який напрямок обере країна. Він додав, що відповідь на це питання може не задовольнити всіх громадян.

Президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність поваги до вибору словацького народу та наголосив, що для Чехії важливо підтримувати особливі відносини зі Словаччиною.

Нагадаємо, що 30 вересня у Словаччині відбулися дострокові парламентські вибори. За попередніми результатами проросійська партія SMER-SD випереджає проєвропейські сили.

Також ми повідомляли, що лідер виборчої кампанії у Словаччині та колишній прем'єр Роберт Фіцо планує скасувати військову та політичну підтримку України. Він вважає, що жодна кількість західного озброєння, що надходить в Україну, не змінить хід війни.