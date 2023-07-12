Кулеба рассказал об успехах саммита НАТО и шансах Украины вступить в Альянс

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters/Henry Nicholls/Pool

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО необратим. По его словам, в настоящее время страны-члены Альянса обладают гораздо большей уверенностью в этом, чем в 2008 году.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Позитивные решения для Украины

"На этом саммите были приняты некоторые очень важные решения, которые делают путь Украины в НАТО короче. Например, отмена ПДЧ. Это очень большая история на самом деле. Еще полгода назад никто даже не решался говорить об этом", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что вторым важным решением является создание Совета Украина-НАТО. Это инструмент, благодаря которому Украина может скорее приблизиться к членству в НАТО.

Отсутствие приглашения

"Но есть решение, которое нас откровенно огорчило. И сегодня (11 июля. — Ред.) мы целый день говорим об этом с союзниками. Это очень, слишком общая формулировка по приглашению. И здесь есть две школы, мнения. Одни говорят: да вы должны быть счастливы, что в принципе слова "приглашения" и "Украина" появились рядом. Но нас такой подход категорически не устраивает", — сказал Кулеба.

По его словам, неизвестно, какие условия должна выполнить Украина, чтобы ее пригласили в НАТО.

"Еще раз наша позиция: существуют все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция — какие условия, которые нужно выполнить. Будем работать с союзниками для того, чтобы оно все не замерло на месте, а мы двигались вперед", — заверил он.

Какие страны больше всего были против

Также, как стало известно, именно США и Германия больше не были готовы поддержать историческое решение для Украины.

"Поэтому да, все знают, что именно эти две страны были наиболее консервативно настроены. Но это то, что публично пробивалось. Но, зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную роль, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той формулировке, которая нас удовлетворяет, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое", — объяснил Кулеба.

Что будет дальше

По словам министра, после саммита НАТО путь Украины в Альянс стал короче, однако не быстрее. Поэтому наше государство сейчас должно ускорить свою интеграцию.

"Нам не нужен никакой план "Б". Мы уже в эту штуку играли в истории Украины много лет назад. Нам нужно членство в НАТО. Членство Украины в НАТО усилит сам альянс, сделает нашу страну более защищенной и, главное, будет предотвращать новые агрессии в Европе", — отметил он.

Кроме того, президент США Джо Байден подчеркивал, что гарантии безопасности для Украины могут быть как в Израиле, но добавил, что это будет возможно только после окончания войны.

По словам Кулебы, Украину устраивает "любая модель, не являющаяся альтернативой членству Украины в НАТО". Поэтому наше государство в переговорах отмечало, что гарантии не являются заменой членства в НАТО.

"Потому что нам не нужен второй Будапештский меморандум, когда за пустые обещания отдали ядерное оружие. Мы не отдадим членство в НАТО за какие-либо обещания. Потому что все понимают и партнеры понимают, что самая сильная, мощная гарантия того, что в Европе не будет больше войны, — это членство Украины в Альянсе", — заверил глава МИД Украины.

Напомним, Президент Польши Анджей Дуда критически оценил решение саммита НАТО, принятое в первый день мероприятия в Вильнюсе, 11 июля.