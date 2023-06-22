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Кулеба розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС

22 червня 2023 19:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кулеба розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС
Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна зараз на тому шляху, щоб швидко отримати статус кандидата на членство в ЄС. Після чого зайти до фази переговорів щодо членства замість процесу, який триватиме багато років.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Ми рухаємося саме туди на нормальній, що називається, крейсерській швидкості. Якщо ніяких форс-мажорів не трапиться, все буде добре", — запевнив він.

За його словами, наша держава пройде цей шлях з гідністю, адже нам дуже допомагає президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вимоги Європейського Союзу

Відомо, що на конференції представники країн-членів ЄС наголошують, що процес відновлення має бути повʼязаний з євроінтеграційними прагненнями України, маючи на увазі "кошти на відновлення — в обмін на виконання певних умов, необхідних, зокрема, для євроінтеграції".

"Це нормальна історія. Коли колишні країни соціалістичного табору — Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина — розпочинали стадію європейської інтеграції, сенс цього полягав в тому, щоб за допомогою європейських грошей подолати пострадянську руїну. А в нас це процес подолання руїни, яку створила Росія. Тому, в принципі, модель для європейців зрозуміла. Так само це для наших сусідів працювало: гроші в обмін на зміни. Реформи, які продовжують робити президент, парламент, уряд, підтверджують, що ми усвідомлюємо рамку, в якій існуємо", — пояснив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба відреагував на слова прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Росія "демілітаризувала" Україну. Він зазначив, що далі російський дипломат буде говорити, що всі задачі "СВО" виконані.

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