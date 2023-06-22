Кулеба рассказал, когда Украина сможет получить статус кандидата на членство в ЕС

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Украина сейчас на том пути, чтобы быстро получить статус кандидата на членство в ЕС. После чего зайти в фазу переговоров по членству вместо процесса, который продлится много лет.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте также:

"Мы двигаемся именно туда на нормальной, что называется, крейсерской скорости. Если никаких форс-мажоров не случится, все будет хорошо", — заверил он.

По его словам, наше государство пройдет этот путь с достоинством, ведь нам очень помогает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Требования Европейского Союза

Известно, что на конференции представители стран-членов ЕС отмечают, что процесс восстановления должен быть связан с евроинтеграционными стремлениями Украины, имея в виду "средства на восстановление — в обмен на выполнение определенных условий, необходимых, в частности, для евроинтеграции".

"Это нормальная история. Когда бывшие страны социалистического лагеря — Польша, Чехия, Словакия, Венгрия — начинали стадию европейской интеграции, смысл этого заключался в том, чтобы с помощью европейских денег преодолеть постсоветскую руину. А у нас это процесс преодоления руины, которую создала Россия "Поэтому, в принципе, модель для европейцев понятна. Так же это для наших соседей работало: деньги в обмен на изменения. Реформы, которые продолжают делать президент, парламент, правительство, подтверждают, что мы осознаем рамку, в которой существуем", — объяснил Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия "демилитаризировала" Украину. Он отметил, что дальше российский дипломат будет говорить, что все задачи "СВО" выполнены.