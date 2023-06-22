Єврокомісія виділила Україна новий транш фінансової допомоги

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters/Henry Nicholls/Pool

Єврокомісія виплатила Україні черговий транш мікрофінансової допомоги. Розмір цього траншу становить 1,5 мільярда євро, які будуть витрачені на підтримку української інфраструктури та фінансування держпослуг.

Про це повідомила на своєму Twitter-акаунті голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Урсула фон дер Ляєн заявила про нову допомогу для воюючої країни.

"Сьогодні ми виплачуємо ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги для України", — наголосила голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що ці кошти підуть на фінансування державних послуг та функціонування інфраструктури України, поки та бореться за свою свободу.

Урсула фон дер Ляєн про новий транш допомоги Україні

Допомога триватиме

Європолітикиня запевнила, що далі буде іще більше, бо Єврокомісія запропонувала постійну фінансову підтримку України до 2027 року.

"Ми в цій історії надовго", — підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що у січні Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро. Загалом Європейський Союз має намір у 2023 році виділити України 18 млрд євро.