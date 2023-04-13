Кулеба рассказал, как партнеры реагируют на призывы Украины выгнать Россию из Совбеза ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Украина — первая страна, которая официально поставила на международную повестку дня вопрос нелегитимности членства России в Совбезе ООН. И теперь и партнеры Украины высказывают позицию, что к членству РФ в Совбезе ООН есть вопросы.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

По словам главы МИД, это произошло еще в декабре прошлого года. Тогда реакция международных партнеров была молчалива.

"Украина стала первым государством, которое в декабре прошлого года официально поставило на международную повестку дня вопрос нелегитимности присутствия России в Совбезе ООН. Когда мы это сделали, реакция, в том числе наших друзей, была молчалива. Они считали, что это слишком наглая идея. Но сейчас посол США при ООН заявила, что действительно есть вопрос о членстве России", — сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас Украина "понемногу пробивает сигнал" об исключении России из Совбеза ООН. В то же время он предупредил, что этот процесс небыстрый.

"Я не буду никого дезинформировать, это небыстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совбез ООН для исключения из него России. Но это произойдет, главное, быть упорными и верить в то, что мы делаем", — сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что Украина максимально использует месяц, в который Россия председательствует в Совбезе ООН, чтобы приблизить эту цель.

Напомним, после появления в сети видео жестокой расправы над пленным украинским военным министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил Россию с террористической организацией ИГИЛ, которая в свое время также снимала видео с обезглавливанием своих оппонентов. Глава украинской дипломатии отмечает, что в нынешних условиях председательство России в Совбезе ООН является абсурдным.

Как известно, с 1 апреля государство-агрессор Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. РФ будет председательствовать в течение месяца.