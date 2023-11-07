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Кулеба рассказал когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС

7 ноября 2023 21:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Кулеба рассказал когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС
Министр иностранец Дмитрий Кулеба. Фото: Instagram Дмитрия Кулебы
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейская комиссия дала четкий сигнал, что Украина движется к открытию переговоров по членству в Евросоюзе уже в декабре этого года. Для этого в Украине и Евросоюзе есть политическая воля.

Об этом сказал Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Facebook.

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Дмитрий Кулеба анонсировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в декабре этого года при отсутствии форс-мажоров.

"Я не могу вдаваться в детали... Но четкий сигнал, который я получил от всех собеседников, завтра на заседании Еврокомиссии будут принимать окончательное решение, такой — Украина движется к решению Европейского совета в декабре этого года об открытии переговоров", — рассказал Кулеба.

Для Еврокомиссии важен конечный результат

Министр также обратил внимание, что для ЕК важен конечный результат проделанной работы по реформам в Украине. По его словам, Еврокомиссия "не мыслит такими категориями как одна из семи или две из семи" выполненных рекомендаций.

"Суть в конечном итоге. Когда мы концентрируемся на том, сколько рекомендаций выполнила Украина, мы отводим дискуссию от главного — есть результат или нет. У меня есть основания полагать, что результат будет", — добавил глава МИД.

Чиновник отметил, что сплетни о невыполнении Украиной всех рекомендаций от ЕК являются попыткой "превратить приближающуюся победу в "измену". Он призвал украинцев не считаться с такими вбросами в информационное пространство.

Напомним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Брюсселе опубликует 8 ноября отчет с оценкой прогресса Украины на пути к членству в ЕС. Там будут положительные рекомендации от главы Еврокомиссии. Украина может начать переговоры по вступлению в ЕС уже на этой неделе, однако при выполнении некоторых требований.

Еврокомиссия положительно оценит прогресс Украины на пути к Евросоюзу в докладе, обнародованном в среду, 8 ноября. Наша страна выполнила все, что было согласовано. Об этом заявила Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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