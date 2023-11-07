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Кулеба розпоповів коли Україна розпочне переговори про вступ в ЄС

7 листопада 2023 21:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кулеба розпоповів коли Україна розпочне переговори про вступ в ЄС
Міністр закордонник справ Дмитро Кулеба. Фото: Instagram Дмитра Кулеби
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр закордонник справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейська комісія дала чіткий сигнал, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі вже у грудні цього року. Для цього в Україні та Євросоюзі є політична воля.

Про це сказав Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України у Facebook.

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Дмитро Кулеба анонсував початок перемовин щодо вступу України в ЄС вже у грудні цього року, за умови відсутності форсмажорів.

"Я не можу вдаватися в деталі... Але чіткий сигнал, який я отримав від усіх співрозмовників, завтра на засіданні Єврокомісії прийматимуть остаточне рішення, такий — Україна рухається до рішення Європейської ради у грудні цього року про відкриття переговорів", — розповів Кулеба.

Для Єврокомісії важливим є кінцевий результат

Міністр також звернув увагу, що для ЄК важливим є кінцевий результат проробленої роботи щодо реформ в Україні. За його словами, Єврокомісія "не мислить такими категоріями як одна з семи або дві з семи" виконаних рекомендацій.

"Суть у кінцевому результаті. Коли ми концентруємося на тому, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від головного — є результат чи ні. У мене є підстави вважати, що результат буде", — додав глава МЗС.

Чиновник наголосив на тому, що плітки про не виконання Україною усіх рекомендацій від ЄК є спробою "перетворити перемогу, яка наближається, на "зраду". Він закликав українців не зважати на такі вкиди в інформаційний простір.

Нагадаємо, Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі опублікує 8 листопада, звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС. Там будуть позитивні рекомендації від голови Єврокомісії. Україна може розпочати переговори щодо вступу в ЄС вже цього тижня, проте за виконанням деяких вимог.

Єврокомісія позитивно оцінить прогрес України на шляху до Євросоюзу в доповіді, яку оприлюднять у середу, 8 листопада. Наша країна виконала все, що було погоджено. Про це заявила Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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