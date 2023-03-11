Кулеба резко раскритиковал то, что Зеленскому отказали в выступлении на "Оскаре"

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике то, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на "Оскаре". Он назвал это "примером лицемерия".

Об этом Кулеба сказал в интервью Bild.

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На "Оскаре" одним из главных претендентов на победу в номинации "лучший фильм на иностранном языке" есть военная лента.

"Я думаю, что если фильм "На западном фронте без перемен" получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, который воюет, руководит страной, ведет самую большую войну со времен Второй мировой войны в Европе, не позволят выступить на "Оскаре", то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", — сказал Кулеба.

По его словам, западное общество не полностью понимает происходящие сегодня реалии.

"Слова "смешно" недостаточно, чтобы описать это лицемерие. Я не ставлю под сомнение качество фильма. Я просто хочу сказать, — люди, если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что именно тогда, когда вы пьете шампанское, одеваете красивую одежду и бриллианты, кто-то другой не хочет слушать реальную историю о войне, которая происходит здесь и сейчас, так что с вами что-то не так", — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, в столице прошла специальная закрытая премьера документального фильма "Слава Украине" французского режиссера, философа, писателя и драматурга Бернара-Анри Леви. Фильм снят в формате журнала путешествий по горячим точкам.

Также мы писали, что пока жизнь миллионов украинцев под угрозой Силы обороны будут продолжать битву с агрессором. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении.

Добавим, что Владимир Зеленский ответил на петицию по переименованию россии в "московию". Глава государства напомнил, что такие вещи являются компетенцией правительства и попросил премьер-министра проработать этот вопрос.