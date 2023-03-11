Кулеба різко розкритикував те, що Зеленському відмовили у виступі на "Оскарі"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував те, що Президенту України Володимиру Зеленському відмовили у виступі на "Оскарі". Він назвав це "прикладом лицемірства".
Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Bild.
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На "Оскарі" одним із головних претендентів на перемогу в номінації "найкращий фільм іноземною мовою" є воєнна стрічка.
"Я думаю, що якщо фільм "На західному фронті без змін" отримає "Оскар" за найкращий іноземний фільм, а президентові Зеленському, який воює, керує країною, веде найбільшу війну з часів Другої світової війни в Європі, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів та продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", — сказав Кулеба.
За його словами, західне суспільство не повністю розуміє реалії, які відбуваються сьогодні.
"Слова "смішно" недостатньо, щоб описати це лицемірство. Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто хочу сказати, — люди, якщо ви збираєтеся нагороджувати фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви п'єте шампанське, одягаєте гарний одяг та діаманти, хтось інший не хоче слухати реальну історію про війну, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так", — наголосив глава МЗС України.
Нагадаємо, у столиці відбулася спеціальна закрита прем'єра документального фільму "Слава Україні" французького режисера, філософа, письменника і драматурга Бернара-Анрі Леві. Фільм знято у форматі журналу подорожей гарячими точками.
Також ми писали, що поки життя мільйонів українців під загрозою Сили оборони будуть продовжувати битву з агресором. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві.
Додамо, що Володимир Зеленський відповів на петицію щодо перейменування росії на "московію". Глава держави нагадав, що такі речі є компетенцією уряду, і попросив прем’єр-міністра опрацювати це питання.