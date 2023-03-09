Зеленському вдруге відмовили у виступі на церемонії вручення "Оскара", — ЗМІ
Американська академія кіномистецтва вдруге поспіль відхилила заявку на виступ президента Володимира Зеленського під час церемонії вручення "Оскара". Церемонія відбудеться 13 березня.
Про це повідомляє видання Variety.
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Що відомо
За словами джерел видання, агент WME (велике голлівудське агентство з найму акторів) Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити до програми виступ Зеленського, але отримав відмову. Академія відмовилася від коментарів.
Зазначимо, що на минулорічній церемонії "Оскар" пройшла хвилина мовчання на згадку про загиблих під час війни в Україні.
За останній рік промови українського президента, записані у вигляді відеозвернення, можна було побачити на церемоніях різноманітних кінофестивалів та премій. Останніми його виступами на подібних заходах стала участь у Берлінському кінофестивалі у лютому цього року й церемонії вручення Золотого глобусу в січні.
Минулого року, після початку російського вторгнення в Україну, Зеленський мав включення на Каннському та Венеційському кінофестивалях, а також на церемонії "Греммі". Однак його команді не вдалося домовитися про виступ українського президента на найпрестижнішій кінопремії світу – Оскарі.
Нагадаємо, у 2022 році, коли стало відомо, що на церемонії "Оскар" організатори не дозволили українському президентові Володимиру Зеленському звернутися до американців, актор Шон Пенн закликав бойкотувати церемонію.
У листопаді минулого року Шон Пенн вирішив віддати Зеленському свою статуетку "Оскар" як жест підтримки. Статуетку він пообіцяв забрати тільки після того, як закінчиться війна.