Зеленському вдруге відмовили у виступі на церемонії вручення "Оскара", — ЗМІ

Володимир Зеленський

Американська академія кіномистецтва вдруге поспіль відхилила заявку на виступ президента Володимира Зеленського під час церемонії вручення "Оскара". Церемонія відбудеться 13 березня.

Про це повідомляє видання Variety.

Що відомо

За словами джерел видання, агент WME (велике голлівудське агентство з найму акторів) Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити до програми виступ Зеленського, але отримав відмову. Академія відмовилася від коментарів.

Зазначимо, що на минулорічній церемонії "Оскар" пройшла хвилина мовчання на згадку про загиблих під час війни в Україні.

За останній рік промови українського президента, записані у вигляді відеозвернення, можна було побачити на церемоніях різноманітних кінофестивалів та премій. Останніми його виступами на подібних заходах стала участь у Берлінському кінофестивалі у лютому цього року й церемонії вручення Золотого глобусу в січні.

Минулого року, після початку російського вторгнення в Україну, Зеленський мав включення на Каннському та Венеційському кінофестивалях, а також на церемонії "Греммі". Однак його команді не вдалося домовитися про виступ українського президента на найпрестижнішій кінопремії світу – Оскарі.

Нагадаємо, у 2022 році, коли стало відомо, що на церемонії "Оскар" організатори не дозволили українському президентові Володимиру Зеленському звернутися до американців, актор Шон Пенн закликав бойкотувати церемонію.

У листопаді минулого року Шон Пенн вирішив віддати Зеленському свою статуетку "Оскар" як жест підтримки. Статуетку він пообіцяв забрати тільки після того, як закінчиться війна.

