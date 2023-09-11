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Кулеба о создании трибунала над РФ: ситуация в тупике

11 сентября 2023 08:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кулеба о создании трибунала над РФ: ситуация в тупике
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: mfa.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике страны Запада за промедление в создании трибунала для судебного преследования российских лидеров и в вопросе возвращения замороженных активов РФ. Он считает, что ситуация находится в своеобразном тупике.

Об этом сообщает AFP.

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Кулеба возмутился из-за промедления Запада в создании трибунала для уголовного преследования российских лидеров и передачи замороженных активов.

"К сожалению, мы находимся в определенном тупике в обоих вопросах, потому что у нас есть разногласия в первом вопросе, а во втором вопросе явно не хватает воли", — сказал Кулеба.

Он также заявил, что группа G7 "твердо стоит" на создании гибридного трибунала на основе украинского законодательства. Однако это не позволит лишить неприкосновенности президента России Владимира Путина и других российских политиков.

"Невозможно объяснить украинцам, что у нас может быть трибунал без Путина на скамье обвиняемых", — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Украинские чиновники выступают за международный суд, похожий на Нюрнбергский трибунал после Второй мировой войны. Киев настаивает на том, чтобы российские активы были переданы Украине для восстановления страны после войны.

Напомним, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели стартовал двухдневный саммит самых могущественных стран (G20). В то же время участники так и не смогли достичь конкретных формулировок по войне в Украине.

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