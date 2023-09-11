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Кулеба про створення трибуналу над РФ: ситуація у глухому куті

11 вересня 2023 08:14
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Кулеба про створення трибуналу над РФ: ситуація у глухому куті
Очільник МЗС Дмитро Кулеба. Фото: mfa.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував країни Заходу за зволікання у створенні трибуналу для судового переслідування російських лідерів і в питанні повернення заморожених активів РФ. Він вважає, що ситуація перебуває у своєрідному глухому куті.

Про це повідомляє AFP

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Кулеба обурився через зволікання Заходу у створенні трибуналу для кримінального переслідування російських лідерів і передачі заморожених активів.

"На жаль, ми знаходимося в певному глухому куті в обох питаннях, тому що у нас є розбіжності в першому питанні, а в другому питанні явно бракує волі", — сказав Кулеба. 

Він також заявив, що група G7 "твердо стоїть" на створенні гібридного трибуналу на основі українського законодавства. Однак це не дозволить позбавити недоторканності президента Росії Володимира Путіна та інших російських політиків. 

"Неможливо пояснити українцям, що у нас може бути трибунал без Путіна на лаві обвинувачених", — заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Натомість українські чиновники виступають за міжнародний суд, схожий на Нюрнберзький трибунал після Другої світової війни. Київ наполягає на тому, щоб російські активи були передані Україні для відбудови країни після війни.

Нагадаємо, 9 вересня в столиці Індії Нью-Делі стартував дводенний саміт наймогутніших країн (G20). Водночас учасники так і не змогли досягти конкретних формулювань щодо війни в Україні.

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