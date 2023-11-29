Кулеба назвал шанс ОБСЕ спасти свою репутацию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Иллюстративное фото: Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал единственный шанс для спасения авторитета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, организация должна исключить из членства Россию.

Об этом политик заявил во время брифинга.

Читайте также:

Кулеба призвал ОБСЕ выгнать РФ из организации

Политик выступил в поддержку Северной Македонии, которая разрешила главе МИД России Сергею Лаврову принять участие в заседании ОБСЕ в Скопье. Он напомнил, что в течение года Македония принципиально и последовательно оставалась дружественной Украине.

"Но я считаю, что если мы действительно хотим спасти ОБСЕ, то мы должны либо переучредить ОБСЕ без России, либо найти путь лишить Россию членства. Вот и все", — сказал Кулеба.

По мнению Кулебы, российский чиновник был приглашен на встречу, поскольку часть стран-участниц ОБСЕ считают, что это спасет организацию от распада из-за необходимости принимать бюджет и решения о председательстве и переназначении руководящего состава.

Отметим, что Россия продолжает оставаться страной-участницей ОБСЕ, несмотря на войну с Украиной. Она также оказывает влияние на важные решения внутри организации. В частности, недавно Кремль заблокировал председательство Эстонии в организации.

Напомним, что ранее Сергей Лавров отправился на заседание ОБСЕ в Македонию. Ради этого Болгария впервые и в последний раз открыла для российского правительственного борта воздушное пространство. В то же время Кулеба от заседания отказался из-за присутствия своего российского "коллеги".