Кулеба назвав шанс для ОБСЄ врятувати свою репутацію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ілюстративне фото: Global Look Press

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав єдиний шанс для порятунку авторитету Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). За його словами, організація має виключити з членства Росію.

Про це політик заявив під час брифінгу.

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Політик виступив на підтримку Північної Македонії, яка дозволила голові МЗС Росії Сергію Лаврову взяти участь у засіданні ОБСЄ у Скоп'є. Він нагадав, що протягом року Македонія принципово та послідовно залишалася дружньою до України.

"Але я вважаю, що якщо ми справді хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях позбавити Росію членства. Ось і все", — сказав Кулеба.

На думку Кулеби, російського урядовця запросили на зустріч, оскільки частина країн-членів ОБСЄ вважають, що це врятує організацію від розпаду через необхідність приймати бюджет та рішення про головування та перепризначення керівного складу.

Відзначимо, що Росія продовжує залишатися країною-членкинею ОБСЄ, попри війну з Україною. Вона також впливає на важливі рішення всередині організації. Зокрема, нещодавно Кремль заблокував головування Естонії в організації.

Нагадаємо, що раніше Сергій Лавров вирушив на засідання ОБСЄ до Македонії. Заради цього Болгарія вперше і востаннє відкрила для російського урядового борту повітряний простір. Водночас Кулеба від засідання відмовився через присутність свого російського "колеги".