Си Цзиньпин и Энтони Блинкен на встрече в Китае

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин. Фото: Leah Millis/Reuters

Глава Китая Си Цзиньпин встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи представители обеих стран обсудили многие вопросы.

Об этом сообщило государственное информационное агентство Китая "Синьхуа".

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Как сообщили в CNN, встреча Блинкена с китайскими дипломатами длилась 3 часа, благодаря ей был достигнут значительный прогресс в вопросе недоверия.

Скриншот поста Ентони Блинкена со встречи с дипломатами Китая

Какие были трудности между США и Китаем

В свою очередь, предыдущий глава китайского МИД Ван И во время встречи с Блинкеном и нынешним главой МИД Китая обвинил Штаты в "неправильном восприятии" Китая как "первопричины" порчи отношений между двумя сторонами. Также он потребовал от Вашингтона остановить "подавление" технологического развития Китая и подчеркнул, что Тайвань является одним из "основных интересов" Китая, в отношении которого "нет места для компромисса или отступления".

По его словам, приезд Блинкена выпал на "критический момент в отношениях США и Китая, когда нужно сделать выбор между диалогом или конфронтацией, сотрудничеством или конфликтом".

Скриншот поста. Встреча Ентони Блинкена з Ван И

Дипломатия и поддержка с обеих сторон

В то же время Энтони Блинкен подчеркнул, что дипломатия и поддержка доступных каналов связи по всем вопросам очень важны, "чтобы уменьшить риск неправильного восприятия и просчетов". Кроме того, он предложил КНР изучить сотрудничество по общим транснациональным вопросам, в которых страны имеют общие интересы.

"Китайская сторона четко выразила свою позицию, и обе стороны согласились придерживаться общих договоренностей, достигнутых президентом Байденом и мной на Бали", — заверил Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, страны смогли добиться прогресса и добиться определенных конкретных вопросов. Он добавил, что взаимосвязь между Китаем и США "всегда должна базироваться на взаимном уважении и искренности".

"Я надеюсь, что секретарь Блинкен благодаря этому визиту сможет внести положительный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений", — отметил Си.

Конфликт между странами

Как пишет издание Bloomberg, в феврале отношения между Китаем и США были на самом низком уровне десятилетия после того, как китайский воздушный шар-шпион пролетел в воздушном пространстве США. Такой поступок заставил Блинкена отменить визит в Пекин. После этого в администрации Байдена работают над тем, чтобы снизить уровень риска возникновения конфликта между двумя государствами, имеющими ядерное оружие.

Напомним, Китай продолжает занимать нейтральную позицию в войне России и Украины. По словам лидера Си Цзиньпиня, КНР не пойдет на конфронтации и раздел мира на противоборствующие лагеря.