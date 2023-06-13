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Китай не довіряє США у прагненні до співпраці і називає це "ілюзією"

13 червня 2023 09:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Китай не довіряє США у прагненні до співпраці і називає це "ілюзією"
Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Китай звинуватив США у прагненні до співпраці і назвав це "ілюзією". Таку заяву зробили у китайській мережі за декілька днів до візиту держсекретаря Ентоні Блінкена. 

Про це повідомляє Reuters.

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Подробиці

"Щоразу, коли вони кажуть, що хочуть зустрітися, Сполучені Штати відіграватимуть певну роль і створюватимуть помилкову ілюзію, що вони прагнуть спілкуватися, водночас неодноразово перевіряючи та провокуючи фундаментальні принципи Китаю", — каже один з представників місцевого телебачення в Китаї. 

Інші ж китайські ЗМІ переконані, що своїми візитами до Китаю США схиляється до політичного маневрування. 

"Оскільки США неодноразово наголошували на необхідності зміцнення комунікації на високому рівні з Китаєм, те, чи відвідає Блінкен Китай, є лакмусовим папірцем щирості та здатності США до політичного маневрування", — пише один з таблоїдів. 

Передісторія

Після того як у лютому цього року над США пролетіла китайська шпигунська куля, Ентоні Блінкен скасував свій візит до Китаю.

Пізніше стало відомо, що Китай розмістив на Кубі свою шпигунську базу і деякий час шпигував за Штатами. 

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, своїми зусиллями на Кубі Китай хотів поширити свій вплив за кордоном. Однак прихід Байдена до влади у січні 2021 року "уповільнив ці зусилля". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва у зв'язку із ситуацією, яка склалася у Бєлгородській області, запропонувала ідею, аби Китай допоміг російській армії. Таку думку вона висловила в прямому ефірі свого пропагандистського шоу. 

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