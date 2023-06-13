Китай не довіряє США у прагненні до співпраці і називає це "ілюзією"

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: google

Китай звинуватив США у прагненні до співпраці і назвав це "ілюзією". Таку заяву зробили у китайській мережі за декілька днів до візиту держсекретаря Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє Reuters.

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Подробиці

"Щоразу, коли вони кажуть, що хочуть зустрітися, Сполучені Штати відіграватимуть певну роль і створюватимуть помилкову ілюзію, що вони прагнуть спілкуватися, водночас неодноразово перевіряючи та провокуючи фундаментальні принципи Китаю", — каже один з представників місцевого телебачення в Китаї.

Інші ж китайські ЗМІ переконані, що своїми візитами до Китаю США схиляється до політичного маневрування.

"Оскільки США неодноразово наголошували на необхідності зміцнення комунікації на високому рівні з Китаєм, те, чи відвідає Блінкен Китай, є лакмусовим папірцем щирості та здатності США до політичного маневрування", — пише один з таблоїдів.

Передісторія

Після того як у лютому цього року над США пролетіла китайська шпигунська куля, Ентоні Блінкен скасував свій візит до Китаю.

Пізніше стало відомо, що Китай розмістив на Кубі свою шпигунську базу і деякий час шпигував за Штатами.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, своїми зусиллями на Кубі Китай хотів поширити свій вплив за кордоном. Однак прихід Байдена до влади у січні 2021 року "уповільнив ці зусилля".

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва у зв'язку із ситуацією, яка склалася у Бєлгородській області, запропонувала ідею, аби Китай допоміг російській армії. Таку думку вона висловила в прямому ефірі свого пропагандистського шоу.