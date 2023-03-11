Дмитрий Медведев истерически прокомментировал украинскую петицию о переименовании россии

Заместитель председателя Совбеза россии Дмитрий Медведев обиделся на "верховного киевского нациста" Зеленского из-за петиции о переименовании россии. Сам Медведев не нашел ничего лучше, чем предложить свой вариант для переименования Украины.

Об этом третий президент пока еще россии написал на своем Telegram-канале.

Медведев обозвал Зеленского

Бывший президент россии Дмитрий Медведев, регулярно отмечаемый скандальными или вообще неадевкватными заявлениями, из-за чего подозревается в регулярном употреблении алкогольных напитков, прокомментировал украинскую петицию о переименовании в украинском языке россия в "московию".

Медведев начал с обиды в адрес Президента Украины Владимира Зеленского, назвав "верховным киевским нацистом".

Медведевский вариант названия для Украины

Далее нынешний заместитель председателя Совбеза России начал в качестве ответа на петицию предлагать свои варианты для названия Украины.

"Конечно, не Хохляндия. И тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich (Свиной Бандеро-Рейх. — Ред.)", — написал Медведев.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о переименовании россии в "московию". Глава государства отметил, что такие вопросы являются компетенцией Кабмина и попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать варианты с возможностью переименования страны-агрессора.

В МИДе российской федерации уже прокомментировали эту петицию. Представитель министерства Мария Захарова уверена, что это часть западного плана по созданию из Украины "анти-россии".

Добавим, что еще до войны, в январе 2022 года, фракция партии "Голос" в Киевском городском совете предложила переименовать россию в московию.

Фото из российских СМИ