​​​​​​​У МЗС росії істерично прокоментували ідею перейменування росії в "московію"

Захарова переплутала Зеленського з путіним

У міністерстві закордонних справ росії заявили, що перейменування росії в "московію" стане ще одним свідченням будівництва в Україні "анти-росії". Також у відомстві Лаврова забули, кого саме у світі називають "бункерним".

Про це речниця міністерства закордонних справ російської федерації Марія Захарова написала на своєму Telegram-каналі.

Сплутала Зеленського з путіним

Захарова прокоментувала петицію про перейменування росії в "московію" у звичному для себе хамському стилі.

Так, вона обізвала Зеленського, заявивши, що "бункерний щодня доводить нашу правоту".

Відомо, що прізвисько "бункерний дід" приклеїлося до володимира путіна, який після початку війни майже не з’являється на публіці.

Тоді як Зеленський уже на другий день війни записав відео на одній із вулиць Києва.

Анти-росія

Захарова також заявила, що ідея перейменування росії в “московію” підтверджує російські фейки про Україну.

"Ось ще одне свідчення про спробу створення з України "анти-росії", — написала прессекретарка МЗС росії.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію про перейменування росії у "московію". Глава держави зазначив, що такі питання є компетенцією Кабміну, і попросив прем’єр-міністра Дениса Шмигаля пропрацювати варіанти із можливістю перейменування країни-агресора.

Додамо, що ще до війни, у січні 2022 року, фракція партії "Голос" у Київській міській раді запропонувала перейменувати росію на московію.

Фото: "Студенческий журнал МГИМО"