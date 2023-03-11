​​​​​​​Кремлівський алкоголік Медведєв відреагував на можливе перейменування росії в "московію"

Дмитро Медведєв істерично прокоментував українську петицію про перейменування росії

Заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв образився на "верховного київського нациста" Зеленського через петицію про перейменування росії. Сам Медведєв не знайшов нічого кращого, як запропонувати свій варіант для перейменування України.

Про це третій президент поки ще росії написав на своєму Telegram-каналі.

Медведєв обізвав Зеленського

Колишній президент рф Дмитро Медведєв, який регулярно відзначається скандальними чи взагалі неадевкватними заявами, через що підозрюється у регулярному вживанні алкогольних напоїв, прокоментував українську петицію про перейменування в українській мові росію в "московію".

Медведєв почав із образи на адресу Президента України Володимира Зеленського, назвавши того "верховним київським нацистом".

Медведєвський варіант назви для України

Далі нинішній заступник голови Радбезу рф почав як відповідь на петицію пропонувати свої варіанти для назви України.

"Звісно, не Хохляндія. І тим більше не Малоросія. Тільки Schweinisch Bandera-Reich (Свинячий Бандеро-Рейх. — Ред.)", — написав Медведєв.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію про перейменування росії у "московію". Глава держави зазначив, що такі питання є компетенцією Кабміну, і попросив прем’єр-міністра Дениса Шмигаля пропрацювати варіанти із можливістю перейменування країни-агресора.

У МЗС російської федерації уже прокоментували цю петицію. Речниця міністерства Марія Захарова упевнена, що це частина західного плану зі створення із України "анти-росії".

Додамо, що ще до війни, у січні 2022 року, фракція партії "Голос" у Київській міській раді запропонувала перейменувати росію на московію.

Фото з російських ЗМІ