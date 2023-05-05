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Кремль начал реформу органов безопасности, чтобы консолидировать контроль над силовиками, — ISW

5 мая 2023 08:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кремль начал реформу органов безопасности, чтобы консолидировать контроль над силовиками, — ISW
Сотрудник Росгвардии. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

ФСБ проводит массовые проверки МВД России, Росгвардию планируют кардинально реформировать. Эти действия, вероятно, являются частью плана по консолидации контроля над силовиками в одних кремлевских руках.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий вокруг российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Репрессии в МВД и Росгвардии

В ISW напомнили сообщения в российских медиа и Telegram-каналах о том, что власти продолжают расследование в министерстве внутренних дел и среди руководящего состава Росгвардии.

Так, были задержаны заместитель руководителя Бибиревского районного отдела полиции Москвы, а также двое других работников неназванного отдела полиции.

Кроме того, ФСБ начала массовые проверки МВД, а также есть информация о кардинальном реформировании подразделений Росгвардии.

План Кремля

Как предположили аналитики Института, российские власти планируют использовать эти расследования для того, чтобы устранить попавших в немилость чиновников.

Также Кремль по версии ISW хочет консолидировать контроль за органами внутренней безопасности.

Напомним, что в конце марта в России арестовали руководителя отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова.

Позже стало известно о других задержаниях и арестах среди представителей этой силовой структуры.

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