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В Москві масово затримують поліцейських та силовиків Росгвардії: в ISW пояснили причину

20 квітня 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Москві масово затримують поліцейських та силовиків Росгвардії: в ISW пояснили причину
Російські силовики в Москві. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Москві через можливий витік важливої інформації про силові структури в руки громадян України відбуваються масові перевірки і арешти у МВС та Росгвардії. Наказ про цю операцію, імовірно, був даний з Кремля.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій, пов’язаних із російсько-українським військовим конфліктом, американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Затримання і арешти у Москві

У російській столиці протягом останніх тижнів проходять масові перевірки в районних управліннях МВС.

Крім того, російські ЗМІ повідомляли про арешти і звільнення представників керівної ланки Росгвардії.

Український слід

Однією із причин масових перевірок і арештів є масштабний витік інформації.

Зазначається, що деякі поліцейські зливали особисті дані російських силовиків третім особам, деякі з яких були громадянами України.

Наказ Кремля

Аналітики Інституту наголосили, що ця масштабна акція, яку проводять ФСБ та Головне управління внутрішньої безпеки МВС, може бути санкціоноване кремлівським керівництвом.

Таким чином Кремль намагається провести капітальний ремонт внутрішнього апарату безпеки, аби усунути тих чиновників, які впали в немилість, і консолідувати силовий апарат навколо себе.

Нагадаємо, що в кінці березня в росії заарештували керівника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова.

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