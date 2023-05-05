Кремль розпочав реформу органів безпеки, аби консолідувати контроль над силовиками, — ISW

Співробітник Росгвардії. Фото: росЗМІ

ФСБ проводить масові перевірки МВС Росії, Росгвардію планують кардинально реформувати. Ці дії імовірно є частиною плану з консолідації контролю над силовиками в одних кремлівських руках.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій навколо російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Репресії у МВС та Росгвардії

У ISW нагадали повідомлення у російських медіа та Telegram-каналах про те, що влада продовжує розслідування у міністерстві внутрішніх справ та серед керівного складу Росгвардії.

Так, було затримано заступника керівника Бібіревського районного відділку поліції Москви, а також двох інших працівників неназваного відділу поліції.

Крім того, ФСБ почала масові перевірки МВС, а також є інформація про кардинальне реформування підрозділів Росгвардії.

План Кремля

Як припустили аналітики Інституту, російська влада планує використати ці розслідування для того, аби усунути чиновників, які потрапили в немилість.

Також Кремль, за версією ISW, хоче консолідувати контроль за органами внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, що в кінці березня в росії заарештували керівника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова.

Пізніше стало відомо про інші затримання і арешти серед представників цієї силової структури.