Кремль розпочав реформу органів безпеки, аби консолідувати контроль над силовиками, — ISW
ФСБ проводить масові перевірки МВС Росії, Росгвардію планують кардинально реформувати. Ці дії імовірно є частиною плану з консолідації контролю над силовиками в одних кремлівських руках.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій навколо російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Репресії у МВС та Росгвардії
У ISW нагадали повідомлення у російських медіа та Telegram-каналах про те, що влада продовжує розслідування у міністерстві внутрішніх справ та серед керівного складу Росгвардії.
Так, було затримано заступника керівника Бібіревського районного відділку поліції Москви, а також двох інших працівників неназваного відділу поліції.
Крім того, ФСБ почала масові перевірки МВС, а також є інформація про кардинальне реформування підрозділів Росгвардії.
План Кремля
Як припустили аналітики Інституту, російська влада планує використати ці розслідування для того, аби усунути чиновників, які потрапили в немилість.
Також Кремль, за версією ISW, хоче консолідувати контроль за органами внутрішньої безпеки.
Нагадаємо, що в кінці березня в росії заарештували керівника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова.
Пізніше стало відомо про інші затримання і арешти серед представників цієї силової структури.