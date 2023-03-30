В росії заарештували керівника одного із відділів Росгвардії: ISW пояснив, що відбувається у москві
В москві заарештували керівника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова. Це може означати боротьбу кремля за лояльність цієї спецслужби.
Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій, пов’язаних із російсько-українським військовим конфліктом, американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Арешт полковника Росгвардії
29 березня Гарнізонний військовий суд у москві заарештував керівника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова.
Його звинуватили у продажу низькоякісних радіолокаційних систем за сильно завищеними цінами.
Збитки бюджету рф склали майже 400 млн рублів (5 млн доларів).
Не перший арешт
У ISW нагадали, що це не перша справа проти керівників Росгвардії.
Раніше була відкрита кримінальна справа проти заступника начальника Центрального округу Росгвардії генерал-майора Вадима Драгомирецького.
Що відбувається у москві
Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що рівень корупції у Росгвардії не сильно відрізняється від корупції у всіх інших силових структурах, де не відбувається жодної боротьби з цим явищем.
Тож, імовірно, володимир путін зайнявся забезпеченням надійності та лояльності цієї спецслужби, яка, як відомо, частково відповідає за внутрішню безпеку в країні.
Нагадаємо, що в Україні також судитимуть полковника Росгвардії, але не за корупцію, а за катування полонених на Херсонщині.
Фото з російських ЗМІ