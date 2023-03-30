В росії заарештували керівника одного із відділів Росгвардії: ISW пояснив, що відбувається у москві

Полковник Сергій Волков у залі суду

В москві заарештували керівника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова. Це може означати боротьбу кремля за лояльність цієї спецслужби.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій, пов’язаних із російсько-українським військовим конфліктом, американський Інститут вивчення війни (ISW).

Арешт полковника Росгвардії

29 березня Гарнізонний військовий суд у москві заарештував керівника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова.

Його звинуватили у продажу низькоякісних радіолокаційних систем за сильно завищеними цінами.

Збитки бюджету рф склали майже 400 млн рублів (5 млн доларів).

Не перший арешт

У ISW нагадали, що це не перша справа проти керівників Росгвардії.

Раніше була відкрита кримінальна справа проти заступника начальника Центрального округу Росгвардії генерал-майора Вадима Драгомирецького.

Що відбувається у москві

Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що рівень корупції у Росгвардії не сильно відрізняється від корупції у всіх інших силових структурах, де не відбувається жодної боротьби з цим явищем.

Тож, імовірно, володимир путін зайнявся забезпеченням надійності та лояльності цієї спецслужби, яка, як відомо, частково відповідає за внутрішню безпеку в країні.

Нагадаємо, що в Україні також судитимуть полковника Росгвардії, але не за корупцію, а за катування полонених на Херсонщині.

Фото з російських ЗМІ