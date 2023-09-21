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Конгресс США рассмотрит законопроект, которым планируют расширить санкции против КНДР

21 сентября 2023 07:41
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Конгресс США рассмотрит законопроект, которым планируют расширить санкции против КНДР
Конгресс в США. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В США могут расширить санкции против КНДР за ее военное сотрудничество с Россией. Такой законопроект внесли в Конгресс.

Об этом пишет Yonhap.

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Конгресс США рассмотрит законопроект, предусматривающий расширение санкций против КНДР за военную поддержку России в войне против Украины. Его внесли в базу сразу после визита диктатора КНДР Ким Чен Ына в РФ, где он встретился с Путиным и Шойгу, чтобы предположительно обсудить пути военного сотрудничества.

Проект закона зарегистрировали демократ Джерри Коннолли и республиканец Джо Уилсон, сопредседатели Кокуса Конгресса из Кореи – группы американских законодателей, тесно взаимодействующих с Южной Кореей. Конгрессмены подчеркнули, что согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, Северной Корее запрещено экспортировать товары двойного использования, которые могут быть использованы в военных целях. Соответственно и приобретение Россией у КНДР таких товаров запрещено.

"Мы не можем позволить этому нечестивому партнерству остаться без контроля. Пора Соединенным Штатам предпринять решительные действия и воспрепятствовать использованию оружия Северной Кореи в кровавой войне Путина против украинского народа", — заявил один из авторов законопроекта Джерри Коннолли.

Конгрессмен предлагает, чтобы под санкции попадало любое иностранное физическое или юридическое лицо, ответственное за передачу или продажу оружия или материальной поддержки из Северной Кореи россиянам для агрессии против Украины.

"Материальная поддержка Ким Чен Ином незаконной войны России против Украины будет означать опасное партнерство между двумя злоумышленниками, угрожающими мировому миру", — подчеркнул Коннолли.

Напомним, стало известно, что Россия может согласиться помочь КНДР с запуском спутников.

В то же время в Японии хотят встретиться с Ким Чен Ином.

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