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В Японії хочуть зустрітись з Кім Чен Ином: з якою метою

20 вересня 2023 11:00
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В Японії хочуть зустрітись з Кім Чен Ином: з якою метою
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Фото: REUTERS/Issei Kato
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В Японії прагнуть зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб розв’язати усі наявні проблеми та нормалізувати відносини між країнами. Там готові провести переговори в будь-який час. 

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час виступу на Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ

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Кішіда готовий зустрітися з Кім Чен Ином

Японський прем'єр заявив, що "готовий особисто зустрітися із президентом Кім Чен Ином будь-коли й без жодних передумов". Він також висловив готовність провести перемовини на високому рівні під своїм безпосереднім наглядом, аби якомога швидше організувати саміт.

"Політика Японії стосовно Північної Кореї залишається незмінною: Японія прагне нормалізації відносин із КНДР шляхом повного розв’язання наявних проблем, таких як: викрадення, ядерні та ракетні питання, а також вирішення нашого сумного минулого", — наголосив Кішіда.

Випробування зброї Північною Кореєю

В Японії дуже стурбовані ракетними випробуваннями КНДР, що почастішали, проте, як і раніше, готові зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином та все обговорити. 

Востаннє Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря 13 вересня. На щастя,  жоден зі снарядів не впав у виключну економічну зону Японії.

А перед цим, 31 серпня що Збройні сили Північної Кореї провели ракетне випробування для імітації обстрілу тактичною ядерною зброєю по основних командних центрах та аеродромах у Південній Кореї. Там заявили, що такими діями вони хочуть надати ворогам "чіткий сигнал".

Відтак, Японія та Південна Корея намагаються налагодити тісніші зв'язки на тлі загрози з боку КНДР. 

Нагадаємо, 13 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули кілька об'єктів космодрому, а потім уже провели переговори.

Пізніше лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — це явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.

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