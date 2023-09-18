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Південна Корея застерігає КНДР та РФ від військової співпраці

18 вересня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Південна Корея застерігає КНДР та РФ від військової співпраці
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міжнародне співтовариство "об'єднається ще тісніше", щоб впоратися з поглибленням військової співпраці між Росією і Північною Кореєю. Це питання обговорюватиметься на Генеральній Асамблеї ООН наступного тижня.

Про це заявив Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Пише видання Bloomberg.

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Аналітики припускають, що Кім може поповнити російські запаси боєприпасів, виснажені під час війни проти України, в обмін на економічну допомогу і технології для модернізації систем озброєнь КНДР. 

"Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією є незаконною і несправедливою, оскільки суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН та іншим міжнародним санкціям. Міжнародне співтовариство об'єднається ще тісніше у відповідь на такий крок", — заявив Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

Незважаючи на побоювання, що російсько-північнокорейська співпраця може сприяти військовим зусиллям Росії в Україні, вона також викликала хвилювання щодо безпеки в Південній Кореї. Там вважають, що передача Росією складних технологій зброї допоможе Північній Кореї придбати діючий супутник-шпигун, оснащений ядерною енергією.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія змушена звертатись по допомогу до "ненадійних" партнерів. Це відбувається внаслідок впливу санкцій на РФ. 

Також ми писали, що російський президент Володимир Путін, швидше за все, хвилюється за те, що розвиток відносин РФ з Північною Кореєю може загрожувати наявним схемам уникнення санкцій. 

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