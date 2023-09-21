Конгрес США розгляне законопроєкт, яким планують розширити санкції проти КНДР

Конгрес США. Ілюстративне фото: google.com

У США можуть розширити санкції проти КНДР за її військову співпрацю з Росією. Такий законопроєкт внесли до Конгресу.

Про це пише Yonhap.

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Конгрес США розгляне законопроєкт, який передбачає розширення санкцій проти КНДР за військову підтримку Росії у війні проти України. Його внесли в базу одразу після візиту диктатора КНДР Кім Чен Ин до РФ, де він зустрівся з Путіним та Шойгу, щоб, ймовірно, обговорити шляхи військової співпраці.

Проєкт закону зареєстрували демократ Джеррі Конноллі та республіканець Джо Вілсон, співголови Кокусу Конгресу з Кореї — групи американських законодавців, які тісно взаємодіють з Південною Кореєю. Конгресмени наголосили, що згідно резолюціям Ради Безпеки ООН Північній Кореї заборонено експортувати товари подвійного використання, які можуть бути використані з військовою метою. Відповідно й придбання Росією у КНДР таких товарів заборонено.

"Ми не можемо дозволити цьому нечестивому партнерству залишитися без контролю. Настав час Сполученим Штатам вжити рішучих дій і перешкодити використанню зброї Північної Кореї у кривавій війні Путіна проти українського народу", — заявив один з авторів законопроєкту Джеррі Конноллі.

Конгресмен пропонує, щоб під санкції потрапляла будь-яка іноземна фізична чи юридична особа, відповідальна за передачу чи продаж зброї або матеріальної підтримки з Північної Кореї росіянам для агресії проти України.

"Матеріальна підтримка Кім Чен Ином незаконної війни Росії проти України означатиме небезпечне партнерство між двома зловмисниками, які загрожують світовому миру", — підкреслив Конноллі.

Нагадаємо, стало відомо, що Росія може зголоситись допомогти КНДР із запуском супутників.

Водночас в Японії хочуть зустрітись з Кім Чен Ином.