Украина, ЕС и НАТО увеличит производство вооружений для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Украина, Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО) объединили усилия для увеличения производства оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины и пополнения запасов ее союзников. Они договорились создать трехсторонний координационный механизм, который будет синхронизировать работу производителей, закупщиков и правительств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе.

Производство вооружений для Украины

Главная тема переговоров стала укрепление обороноспособности Украины. Украина, ЕС и НАТО договорились о создании координационного механизма между украинскими производителями и предприятиями стран ЕС и НАТО для оптимизации производства вооружений для украинских нужд.

Кулеба выразил благодарность странам ЕС и НАТО за их важные решения о помощи Украине в области безопасности и призвал ускорить их выполнение. Он подчеркнул, что общая цель — восстановление мира и стабильности в Европе, и что для этого важна победа Украины и обеспечение ее военных всем необходимым в кратчайшие сроки.

Кулеба также предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО. Он заявил, что новый трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать на постоянной основе.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречи с главами МИД стран G7. Глава украинской дипломатии сообщил, что министры G7 договорились об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против россии.