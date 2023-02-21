Украина, ЕС и НАТО увеличит производство вооружений для Украины

Киев, ЕС и НАТО увеличит производство вооружений для Украины, — Кулеба
Украина, Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО) объединили усилия для увеличения производства оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины и пополнения запасов ее союзников. Они договорились создать трехсторонний координационный механизм, который будет синхронизировать работу производителей, закупщиков и правительств.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе.
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Производство вооружений для Украины
Главная тема переговоров стала укрепление обороноспособности Украины. Украина, ЕС и НАТО договорились о создании координационного механизма между украинскими производителями и предприятиями стран ЕС и НАТО для оптимизации производства вооружений для украинских нужд.
Кулеба выразил благодарность странам ЕС и НАТО за их важные решения о помощи Украине в области безопасности и призвал ускорить их выполнение. Он подчеркнул, что общая цель — восстановление мира и стабильности в Европе, и что для этого важна победа Украины и обеспечение ее военных всем необходимым в кратчайшие сроки.
Кулеба также предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО. Он заявил, что новый трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать на постоянной основе.
Напомним, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречи с главами МИД стран G7. Глава украинской дипломатии сообщил, что министры G7 договорились об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против россии.