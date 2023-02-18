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"Будет оружие и новые санкции": Кулеба озвучил результаты встречи министров G7

18 февраля 2023 16:40
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дмитрий Кулеба озвучил результаты встречи министров G7
Состоялась встреча министров иностранных дел G7
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречи с главами МИД стран G7. Глава украинской дипломатии сообщил, что министры G7 договорились об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против россии.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

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Подробности

Кулеба рассказал, что принял участие в министерской встрече G7 по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси.

"Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать ее агрессии", — отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен.

На заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

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