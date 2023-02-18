Дмитрий Кулеба озвучил результаты встречи министров G7

"Будет оружие и новые санкции": Кулеба озвучил результаты встречи министров G7
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречи с главами МИД стран G7. Глава украинской дипломатии сообщил, что министры G7 договорились об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против россии.
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.
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Кулеба рассказал, что принял участие в министерской встрече G7 по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси.
"Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать ее агрессии", — отметил он.
Я ищу часть в G7 ministerial meeting at invitation of Japanese FM Hayashi Yoshimasa. Они focused on everything необходимо для Украины в 2023 году. Там будут сильные уровни weapons and new sanctions. Россия должна реализовать won't tire of countering его aggression. pic.twitter.com/Z6sCs4yLPY— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен.
На заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.