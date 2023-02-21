Україна, ЄС та НАТО збільшить виробництво озброєнь для України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Україна, Європейський Союз та Північноатлантичний альянс (НАТО) об'єднали зусилля для збільшення виробництва зброї та боєприпасів для Збройних сил України та поповнення запасів її союзників. Вони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізуватиме роботу виробників, закупників та урядів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі.

Виробництво озброєнь для України

Головною темою переговорів стало зміцнення обороноздатності України. Україна, ЄС та НАТО домовилися створити координаційний механізм між українськими виробниками та підприємствами країн ЄС та НАТО для оптимізації виробництва озброєнь для українських потреб.

Кулеба висловив подяку країнам ЄС та НАТО за їхні важливі рішення щодо допомоги Україні в галузі безпеки та закликав прискорити їх виконання. Він наголосив, що спільна мета — відновлення миру та стабільності в Європі, і що для цього важлива перемога України та забезпечення її військових усім необхідним у найкоротші терміни.

Кулеба також запропонував розпочати підготовку українських пілотів у рамках існуючих механізмів ЄС та НАТО. Він заявив, що новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі.

Нагадаємо, що глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустрічі із главами МЗС країн G7. Глава української дипломатії повідомив, що міністри G7 домовилися про прискорення постачання зброї та запровадження нових санкцій проти росії.