Глава украинского МИД Кулеба отменил визит в Брюссель — в чем причина

Из-за визита международных партнеров в центре столицы перекрыли движение транспорта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не поехал в Брюссель на встречу с европейскими коллегами. Вероятно, причина в визите в Киев международных делегаций.

Об отмене поездки глава МИД написал в своем Twitter.

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В своем сообщении Дмитрий Кулеба написал, что очень благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Однако глава внешнеполитического ведомства заявил, что не сможет присутствовать на встрече.

Я благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня присутствовать на #FAC , мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 20, 2023

Известно, что этот визит был анонсирован еще заранее. Она планировалась перед официальным заседанием Совета ЕС, а после него министры собирались встретиться на рабочий обед с главой МИД Молдовы. Именно в эти часы 20 февраля Дмитрий Кулеба уже должен был находиться в Брюсселе, а на следующий день планировалась его встреча с главным дипломатом ЕС и генсеком НАТО.

Интересно то, что известие Кулебы совпало с визитом международных делегаций в столицу, где сегодня чтят память Героев Небесной Сотни.

Напомним, ранее мы писали, что в столице перекрыли движение транспорта. На дорогах уже был замечен кортеж дипломатии США.