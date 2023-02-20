Глава украинского МИД Кулеба отменил визит в Брюссель — в чем причина

Кулеба отменил визит в Брюссель на фоне приезда международных делегаций в Киев
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не поехал в Брюссель на встречу с европейскими коллегами. Вероятно, причина в визите в Киев международных делегаций.
Об отмене поездки глава МИД написал в своем Twitter.
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В своем сообщении Дмитрий Кулеба написал, что очень благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Однако глава внешнеполитического ведомства заявил, что не сможет присутствовать на встрече.
Я благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня присутствовать на #FAC , мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 20, 2023
Известно, что этот визит был анонсирован еще заранее. Она планировалась перед официальным заседанием Совета ЕС, а после него министры собирались встретиться на рабочий обед с главой МИД Молдовы. Именно в эти часы 20 февраля Дмитрий Кулеба уже должен был находиться в Брюсселе, а на следующий день планировалась его встреча с главным дипломатом ЕС и генсеком НАТО.
Интересно то, что известие Кулебы совпало с визитом международных делегаций в столицу, где сегодня чтят память Героев Небесной Сотни.
Напомним, ранее мы писали, что в столице перекрыли движение транспорта. На дорогах уже был замечен кортеж дипломатии США.