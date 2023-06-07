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Китай заявил о "выгоде" из-за подрыва ГЭС: в Раде отреагировали

7 июня 2023 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Китай заявил о "выгоде" из-за подрыва ГЭС: в Раде отреагировали
Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Китая заявил об обеспокоенности подрывом Каховской ГЭС в Херсонской области. Однако он намекнул на чью-то выгоду от катастрофы.

Об этом сказал представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, передает Xinhua.

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Цзюнь сказал, что его страна серьезно обеспокоена гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями.

"Призываем все стороны конфликта придерживаться норм международного гуманитарного права и делать все возможное для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", — сказал он.

Представитель Китая в ООН отметил, что в результате подрыва ГЭС существует угроза для Запорожской АЭС. По его словам, в случае катастрофы никто не может остаться застрахованным. Цзюнь также намекнул на чью-то выгоду от трагедии.

"Ни одна из сторон, особенно страны с большим влиянием, не должны разжигать огонь и эскалировать напряженность, а тем более пытаться извлечь выгоду из расширяющихся кризисов для продвижения своей собственной стратегической повестки дня", — добавил Цзюнь.

В Раде ответили представителю Китая в ООН

На слова Цзюня отреагировал председатель внешнеполитического комитета Верховной рады Александр Мережко. По его словам, Китай сам наживается на войне, ведь покупает российскую нефть и газ со скидкой.

"Возможно, он имел в виду страну, которая наживается, покупая сейчас огромные объемы российского газа и нефти со скидкой?" — написал Мережко в Twitter.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на очередной террористический акт РФ.

Добавим, посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич рассказал о катастрофе на Каховской ГЭС в Международном суде ООН.

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