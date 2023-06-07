Китай заявив про "вигоду" через підрив ГЕС: у Раді відреагували

Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь. Фото: росЗМІ

Представник Китаю заявив про стурбованість підривом Каховської ГЕС у Херсонській області. Однак він натякнув на чиюсь "вигоду" від катастрофи.

Про це сказав представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь, передає Xinhua.

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Цзюнь сказав, що його країна серйозно стурбована гуманітарними, економічними та екологічними наслідками.

"Закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права і робити все можливе для захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури", — сказав він.

Представник Китаю в ООН наголосив, що внаслідок підриву ГЕС існує загроза для Запорізької АЕС. За його словами, у разі катастрофи ніхто не може залишитися застрахованим. Цзюнь також натякнув на чиюсь вигоду від трагедії.

"Жодна зі сторін, особливо країни з великим впливом, не повинні розпалювати вогонь і ескалювати напруженість, а тим більше намагатися отримати вигоду з криз, що розширюються, для просування свого власного стратегічного порядку денного", — додав Цзюнь.

У Раді відповіли представнику Китаю в ООН

На слова Цзюня відреагував голова зовнішньополітичного комітету Верховної ради Олександр Мережко. За його словами, Китай сам наживається на війні, адже купує російську нафту та газ зі знижкою.

"Можливо, він мав на увазі країну, яка наживається, купуючи зараз величезні обсяги російського газу та нафти зі знижкою?" — написав Мережко у Twitter.

#PRC’s representative at the #UN has said that no country should “profit” from the war (meaning #Russian war against #Ukraine). Perhaps, he meant the country which is profiting by buying now huge quantities of Russian gas and oil at the discount? — Олександр Мережко (@ChairOlek) June 6, 2023

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що у Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на черговий терористичний акт РФ.

Додамо, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич розповів про катастрофу на Каховській ГЕС в Міжнародному суді ООН.