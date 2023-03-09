Китай делает ставку на скорое завершение войны и верит в победу россии, — СМИ
Китай делает ставку на то, что война в Украине завершится летом 2023 года. Победителем будто бы станет россия, а "мирный план" — это результат прогнозов Поднебесной.
Об этом пишет японское издание Nikkei Asia.
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Позиция Китая
Как сообщили журналисты, за два месяца до объявления "мирного" плана ведущий аналитический центр в Пекине, контролируемый Компартией КНР, выпустил отчет о войне в Украине. В документе утверждалось, что боевые действия на территории нашего государства продлятся примерно до лета 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты симуляции.
Основной причиной завершения войны отмечено истощение экономик Украины и россии, которое не позволит продолжать битвы осенью. Как заявили в отчете, победителем якобы станет государство-агрессор. Но журналисты предполагают, что такой вывод может быть попыткой угодить официальному Пекину, поддерживающему тесные связи с москвой.
Напомним, Китай представил свой "мирный план" по урегулированию войны, которую россия ведет против Украины, 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения россии. Он включает 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других пунктов – прекращение военных действий, отмена санкций и возобновление мирных переговоров, что противоречит нынешней позиции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" от Китая. Он подчеркнул, что это не резолюция или документ.