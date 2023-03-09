Китай робить ставку на швидке завершення війни та вірить у перемогу росії, — ЗМІ

Китай переконаний у перемозі росії у війні

Китай робить ставку на закінчення війни в Україні влітку 2023 року. Переможцем нібито стане росія, а "мирний план" — це результат прогнозів Піднебесної.

Про це пише японське видання Nikkei Asia.

Позиція Китаю

Як повідомили журналісти, за два місяці до оголошення "мирного" плану провідний аналітичний центр в Пекіні, який контролюється Компартією КНР, випустив звіт про війну в Україні. У документі стверджувалося, що бойові дії на території нашої держави триватимуть приблизно до літа 2023 року. Про це свідчать результати симуляції.

Основною причиною завершення війни зазначено виснаження економік України і росії, яке не дозволить продовжувати битви восени. Як заявили у звіті, переможцем нібито стане держава-агресор. Але журналісти припускають, що такий висновок може бути спробою догодити офіційному Пекіну, що підтримує тісні зв'язки з москвою.

Нагадаємо, Китай представив свій "мирний план" щодо врегулювання війни, яку росія веде проти України, 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення росії. Він включає 12 пунктів і починається з констатації пріоритету територіальної цілісності держави. Серед інших пунктів — припинення воєнних дій, скасування санкцій та поновлення мирних переговорів, що суперечить нинішній позиції України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю. Він наголосив, що це не резолюція чи документ.