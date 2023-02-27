У кремлі оцінили "мирний план" Китаю

Дмитро Пєсков

Керівництво держави-агресора росії позитивно оцінило факт розробки Китаєм "мирного плану" щодо війни в Україні. Кремль має намір вивчити деталі цього документа, проте поки що не бачить можливості досягти реального світу.

Про це на брифінгу заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков.

Коментар представника кремля

"Будь-які спроби виробити план, який сприятиме переведенню конфлікту в мирне русло, заслуговують на увагу. З такою великою увагою ми ставимося до плану наших китайських друзів", — сказав Пєсков.

Він уточнив, що деталі плану ще тільки потрібно ретельно проаналізувати з урахуванням "інтересів різних сторін".

"Це дуже тривалий, напружений процес", — уточнив Пєсков.

Водночас він зазначив, що зараз москва не бачить перспектив мирного врегулювання.

"Наразі ми не бачимо передумов для виходу всієї цієї історії в мирне русло. Поки що "спеціальна військова операція" триває, і ми рухаємося у бік досягнення тих цілей, які були поставлені", — продовжив він.

Нагадаємо, Китай представив свій "мирний план" щодо врегулювання війни, яку росія веде проти України, 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення росії. Він включає 12 пунктів і починається з констатації пріоритету територіальної цілісності держави. Серед інших пунктів — припинення воєнних дій, скасування санкцій та поновлення мирних переговорів, що суперечить нинішній позиції України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю. Він наголосив, що це не резолюція чи документ.