Названы способы, которые может использовать Китай для поставок оружия.

Китай не заинтересован в том, чтобы россия полностью потерпела фиаско в войне

Китай может посодействовать оружием российской федерации. Однако это будет делать скрыто, если страна действительно решится на такой шаг.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Я не думаю, что они будут так открыто помогать россии. Поскольку сейчас обсуждается тема возможности поставки Китаем оружия россии", — сказал Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Я думаю, предположил он, что если они и будут это делать, то тайно, в ограниченных масштабах.

По словам Фесенко, Китай не заинтересован в том, чтобы россия полностью проиграла эту войну из-за того, что это ослабит позиции "поднебесной" в противостоянии с Соединенными Штатами.

"Но, в то же время, они будут способствовать постепенному движению к какому-то мирному способу прекращения этой войны. Другое дело — когда и как это может сработать. Пока здесь вопросов больше, чем ответов", — заявил политолог.

Вопрос китайского оружия для россии

Американские чиновники считают, что Китай может оказывать рф нелетальную военную помощь. Оккупанты могут получать форму или бронежилеты.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю, что если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.

Напомним, на прошлой неделе, 24 февраля, официальный Пекин обнародовал собственный "мирный план" по урегулированию войны в Украине. Однако один из пунктов такого плана — прямые переговоры с кремлем, что противоречит официальной позиции Украины.

Фото: Reuters