Китай прокоментував можливу зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна

Представник МЗС Китаю Мао Нін

Представник МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи зустріч Президента України Володимира Зеленського та китайського лідера Сі Цзіньпіна, сказала, що Китай підтримує зв'язок з усіма сторонами російсько-українського конфлікту, включаючи Україну. Вона наголосила, що позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною та чіткою.

Про це пише Reuters.

Китай закликає до миру

У повідомленні зазначається, що Китай закликає до миру та діалогу для політичного вирішення конфлікту. При цьому Мао Нін зазначила, що Китай завжди був на зв'язку з усіма залученими сторонами в конфлікті і включав до цього списку Україну. Вона наголосила, що Китай підтримує діалог між протиборчими сторонами та їхнє політичне вирішення конфлікту.

Позиція Китаю щодо російсько-українського конфлікту залишається незмінною, і країна продовжить закликати до миру та діалогу між протиборчими сторонами. Крім того, Китай продовжуватиме підтримувати зв'язок із усіма залученими сторонами у конфлікті, включаючи Україну.

Нагадаємо, що Китай може допомогти зброєю російської федерації. Однак це робитиме приховано, якщо країна справді зважиться на такий крок.

Також повідомлялося, що Китай сповідує позицію подвійних стандартів. Тому чекати на якісь корисні зрушення після оголошення Китаєм своїх 12 "мирних пунктів" навряд чи варто.