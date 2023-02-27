Эксперт сказал, можно ли верить Китаю в его стремлении примирить РФ и Украину.

Аналитик оценил, стоит ли доверять миротворческой деятельности Китая
Китай исповедует позицию двойных стандартов. Поэтому ожидать каких-нибудь полезных сдвигов после объявления Китаем своих 12 "мирных пунктов" вряд ли стоит.
Такое мнение в комментарии Новини. LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
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"Пока я не ожидаю прорывов больших. Но нам тоже нужно быть осторожными. Потому что позиция Китая — двойная", — сказал Фесенко.
По его словам, китайцы действительно хотят мира и будут способствовать тому, чтобы война завершилась.
"Однако им не важно на каких условиях она завершится, в отличие от нас. К тому же у них есть свое противостояние с Соединенными Штатами. Соответственно, в этом смысле могут немного подыгрывать россии", — высказал свое мнение Фесенко.
Что хочет Китай
На минувшей неделе, 24 февраля, официальный Пекин обнародовал собственный "мирный план" по урегулированию войны в Украине. Однако один из пунктов такого плана – прямые переговоры с кремлем, что противоречит официальной позиции Украины.
Какая позиция Украины
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отверг предложение Китая по урегулированию ситуации путем формулы из 12 пунктов, один из которых — переговоры.
По его словам, инициативы, которые предусматривают только "прекращение огня", это история не о мире, а о замораживании конфликта.
Фото: Reuters