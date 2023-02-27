Эксперт сказал, можно ли верить Китаю в его стремлении примирить РФ и Украину.

Не следует ожидать уступок со стороны россии после китайских предложений

Китай исповедует позицию двойных стандартов. Поэтому ожидать каких-нибудь полезных сдвигов после объявления Китаем своих 12 "мирных пунктов" вряд ли стоит.

Такое мнение в комментарии Новини. LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Пока я не ожидаю прорывов больших. Но нам тоже нужно быть осторожными. Потому что позиция Китая — двойная", — сказал Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

По его словам, китайцы действительно хотят мира и будут способствовать тому, чтобы война завершилась.

"Однако им не важно на каких условиях она завершится, в отличие от нас. К тому же у них есть свое противостояние с Соединенными Штатами. Соответственно, в этом смысле могут немного подыгрывать россии", — высказал свое мнение Фесенко.

Что хочет Китай

На минувшей неделе, 24 февраля, официальный Пекин обнародовал собственный "мирный план" по урегулированию войны в Украине. Однако один из пунктов такого плана – прямые переговоры с кремлем, что противоречит официальной позиции Украины.

Какая позиция Украины

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отверг предложение Китая по урегулированию ситуации путем формулы из 12 пунктов, один из которых — переговоры.

По его словам, инициативы, которые предусматривают только "прекращение огня", это история не о мире, а о замораживании конфликта.

Фото: Reuters