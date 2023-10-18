Китай поддерживает РФ в защите национального суверенитета, — Си Цзиньпин

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS

В Пекине завершилась встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Там заявили о поддержке РФ в защите национального суверенитета.

Об этом сказал Си Цзиньпин после встречи с Владимиром Путиным.

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"Китай поддерживает РФ в следовании по пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов", — сказал Си.

Лидер Китая назвал развитие стратегического сотрудничества с Россией долгосрочным решением.

По его словам, Пекин готов сотрудничать с Евроазиатским экономическим сообществом для соединения его с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Си добавил, что он надеется на скорейшее строительство газопровода "Россия — Монголия — Китай".

Напомним, во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин встретились в Пекине. Они обсудили ухудшение экономических связей между их странами.

Добавим, президент страны-агрессора Путин считает, что в Украине задумываются над переговорным процессом. При этом он отметил, что этого недостаточно.