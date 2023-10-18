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Китай підтримує РФ у захисті національного суверенітету, — Сі Цзіньпін

18 жовтня 2023 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Китай підтримує РФ у захисті національного суверенітету, — Сі Цзіньпін
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Пекіні завершилася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Там заявили про підтримку РФ у захисті національного суверенітету.

Про це сказав Сі Цзіньпін після зустрічі з Володимиром Путіним.

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"Китай підтримує РФ у проходженні шляхом національного відродження і захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів", — сказав Сі.

Лідер Китаю назвав розвиток стратегічного співробітництва з Росією довгостроковим рішенням. 

За його словами, Пекін готовий співпрацювати з Євроазійським економічним співтовариством для сполучення його з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях". Сі додав, що він сподівається на якнайшвидше будівництво газопроводу "Росія — Монголія — Китай".

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Пекіна. 

Також ми писали, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Пекіні. Вони обговорили погіршення економічних зв’язків між їхніми країнами.

Додамо, президент країни-агресора Путін вважає, що в Україні замислюються над переговорним процесом. При цьому він зазначив, що цього недостатньо.

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