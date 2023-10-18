Китай підтримує РФ у захисті національного суверенітету, — Сі Цзіньпін
У Пекіні завершилася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Там заявили про підтримку РФ у захисті національного суверенітету.
Про це сказав Сі Цзіньпін після зустрічі з Володимиром Путіним.
Заява лідера Китаю
"Китай підтримує РФ у проходженні шляхом національного відродження і захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів", — сказав Сі.
Лідер Китаю назвав розвиток стратегічного співробітництва з Росією довгостроковим рішенням.
За його словами, Пекін готовий співпрацювати з Євроазійським економічним співтовариством для сполучення його з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях". Сі додав, що він сподівається на якнайшвидше будівництво газопроводу "Росія — Монголія — Китай".
Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Пекіна.
Також ми писали, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Пекіні. Вони обговорили погіршення економічних зв’язків між їхніми країнами.
Додамо, президент країни-агресора Путін вважає, що в Україні замислюються над переговорним процесом. При цьому він зазначив, що цього недостатньо.
Читайте Новини.LIVE!