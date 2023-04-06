Китай обиделся на встречу спикера Палаты представителей Маккарти с лидером Тайваня: чем это чревато

Кевин Маккарти и Цай Инвэнь на встрече в Калифорнии

Китайская Народная Республика негативно отреагировала на визит лидера Тайваня в США и встречу с главой Палаты представителей Конгресса. Вопрос Тайваня, по мнению Пекина, не может обсуждаться ни с кем, кроме Китая.

Об этом сообщило в своем официальном заявлении министерство иностранных дел Китая.

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Китайская реакция на тайваньский визит

В США прилетела с визитом лидер Тайваня Цай Инвень. Она встретилась в Калифорнии со спикером Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти.

Это вызвало волну негатива со стороны китайских властей. Министерство иностранных дел КНР подчеркнуло в своем заявлении, что вопрос Тайваня является одним из основных интересов Китая, поэтому не может обсуждаться.

"Независимость Тайваня и мир и стабильность между двумя берегами Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода", — отметили в Пекине.

Военный ответ КНР

Китай не ограничился только дипломатической реакцией.

Армия КНР начала военные учения в Тайванском проливе, отправив свои корабли в район острова, считающего своей территорией.

Напомним, что 7 марта новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган приравнял любую возможную военную поддержку со стороны Пекина для войны России в Украине с продажей оружия США самоуправляемому острову Тайвань. Он призвал США не вмешиваться в Тайвань.

Фото: Reuters