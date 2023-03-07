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У Китаї різко відповіли на вимоги не постачати росії зброю та дорікнули Штатам щодо Тайваню

7 березня 2023 09:26
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Цінь Ган
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У вівторок, 7 березня, новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв будь-яку можливу майбутню військову підтримку з боку Пекіна для війни росії в Україні з продажем зброї США самокерованому острову Тайвань. Він закликав США не втручатися у питання Тайваню. 

Про це повідомляє CNN

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Заява міністра

"Чому США просять Китай не постачати зброю росії, тоді як той продовжує продавати зброю Тайваню?" — запитав міністр закордонних справ Цінь Ган під час пресконференції.

Він сказав, що це "абсурдно" для "вищих посадових осіб США" втручатися в питання Тайваню, який, за його словами, є "питанням китайського народу".

"Жодна інша країна не має права втручатися в це", — сказав очільник китайської дипломатії. 

Що стосується російсько-української війни, Цінь заявив, що "Китай не створив кризу, він не є стороною кризи і не надав зброї жодній зі сторін".

"Китай завжди робить власне судження і вирішує цю позицію самостійно, виходячи з суті питання. Між війною і миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми обрали діалог; між роздмухуванням вогню та зниженням температури ми обрали останнє", — заявив китайський міністр. 

Питання Тайваню

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає демократичний Тайвань як частину своєї території, попри те, що ніколи не контролювала його, а лідер Китаю Сі Цзіньпін неодноразово погрожував застосуванням сили для "возз’єднання" Тайваню з материковою частиною Китаю.

Таким чином Цінь Ган підтвердив давню позицію Пекіна, відмовившись виключити застосування сили для встановлення контролю над Тайванем.

"Ми продовжуватимемо працювати з найбільшою щирістю та докладати всіх зусиль для досягнення мирного возз'єднання.  Тим часом ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів", — сказав він. 

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай веде переговори з росією щодо постачання летальної зброї. Поки що остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.

Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю: якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї росії.

Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що хороші відносини між Пекіном і москвою є "важливими в цьому нестабільному світі". Він запевнив, що співпраця між Китаєм та росією не спрямована проти інших держав.

Фото: THOMAS PETER/REUTERS

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