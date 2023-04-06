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Китай образився на зустріч спікера Палати представників Маккарті з лідеркою Тайваню: чим це загрожує

6 квітня 2023 07:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кевін Маккарті та Цай Інвень на зустрічі у Каліфорнії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Китайська Народна Республіка негативно відреагувала на візит лідерки Тайваню до США і зустріч із головою Палати представників Конгресу. Питання Тайваню, на думку Пекіна, не може обговорюватися ні з ким, крім Китаю.

Про це повідомило у своїй офіційній заяві міністерство закордонних справ Китаю.

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Китайська реакція на тайванський візит

До США прилетіла з візитом лідерка Тайваню Цай Інвень. Вона зустрілася у Каліфорнії із спікером Палати представників Конгресу Кевіна Маккарті.

Це викликало хвилю негативу з боку китайської влади. Міністерство закордонних справ КНР наголосило у своїй заяві, що питання Тайваню є одним із основних інтересів Китаю, тому не може обговорюватися.

"Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода", — наголосили у Пекіні.

Військова відповідь КНР

Китай не обмежився лише дипломатичною реакцією.

Армія КНР розпочала військові навчання у Тайванській протоці, відправивши свої кораблі в район острова, який вважає своєю територією.

Нагадаємо, що 7 березня новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв будь-яку можливу майбутню військову підтримку з боку Пекіна для війни росії в Україні з продажем зброї США самокерованому острову Тайвань. Він закликав США не втручатися у питання Тайваню. 

Фото: Reuters

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